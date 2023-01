Kastenmeier in die Bundesliga?

Florian Kastenmeier (25) winkt der Sprung in die Bundesliga. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, steht der Torhüter von Fortuna Düsseldorf bei mehreren Erstligisten auf dem Zettel. Unter anderem beim FC Augsburg, der sich Kastenmeier als Nachfolger des nur noch bis Sommer gebundenen Rafal Gikiewicz (35) vorstellen könne. Eine Kontaktaufnahme soll es noch nicht gegeben haben.

Berater Stefan Backs sagt: „Florian Kastenmeier will irgendwann auf jeden Fall in der Bundesliga spielen.“ Das könne allerdings „auch sehr gut mit Düsseldorf sein.“ Derzeit steht der Zweitligist auf Rang sieben mit sieben Punkten Rückstand zur Aufstiegszone. Kastenmeiers Vertrag läuft bis 2024. „Es hat bislang noch keinerlei Gespräche gegeben, dafür ist jetzt sicher auch noch nicht die richtige Phase. Wenn es soweit ist, werden wir uns austauschen“, so Backs.

