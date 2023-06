Barcelona löst Umtiti-Vertrag auf

Der FC Barcelona kann eine Altlast aus den Gehaltsbüchern streichen. Wie die Katalanen bekanntgeben, hat man sich mit Samuel Umtiti auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Der mittlerweile 29-jährige Innenverteidiger war vertraglich noch bis 2026 an die Blaugrana gebunden. Damit verabschiedet sich der Weltmeister von 2018, der einst für 25 Millionen Euro von Olympique Lyon ins Camp Nou gewechselt war, durch die kleine Tür.

2016 war Umtiti nach Katalonien gewechselt. Nach zwei ordentlichen Spielzeiten ging es für den Linksfuß ab der Saison 2018/19 aufgrund von zahlreichen Verletzungen rapide bergab. Für Barça stand er letztmals im Dezember 2021 auf dem Platz. Insgesamt absolvierte der 31-fache Nationalspieler 133 Pflichtspiele für den Klub. In der abgelaufenen Saison spielte Umtiti auf Leihbasis für US Lecce und kam in 25 Spielen zum Einsatz.

