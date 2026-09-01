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Downs macht wieder den Abflug

von Julian Jasch - Quelle: Tom Bogert
Damion Downs im Testspiel @Maxppp

Der FC Southampton gibt Damion Downs (22) erneut ab. Transferinsider Tom Bogert berichtet, dass der schnelle Angreifer vor einer Leihe zu St. Louis City steht. ‚Sky‘ zufolge ist der Deal in trockenen Tüchern.

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Im vergangenen Jahr war der US-amerikanische Nationalspieler (sechs Länderspiele) für acht Millionen Euro vom 1. FC Köln auf die Insel gewechselt. Die Rückrunde verbrachte Downs beim Hamburger SV. Jetzt geht es in seine Heimat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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