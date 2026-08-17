Dass Hannover 96 mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist, lässt den Trainerstuhl von Christian Titz bereits wackeln. Laut ‚Sky‘ steht Christian Titz in der ersten Runde im DFB-Pokal unter Druck. Gegen Oberligist SV Hemelingen muss am Samstag (15:30 Uhr) ein Sieg her.

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Auch in den anschließenden Spielen vor der Länderspielpause ist Titz zum Punkten verdammt. Intern wird ihm zudem Sturheit vorgeworfen, einige Spieler in der Kabine habe er sogar schon verloren, heißt es. Auch in Transferfragen soll es zu Unstimmigkeiten mit dem Management gekommen sein.