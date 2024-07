Chancenlos: Xavi-Interessent resigniert

Schon vor der EM war Xavi Simons eines der heißesten Transfer-Eisen dieses Sommers. Die guten Auftritte des Offensivspielers für Oranje haben dem Poker weitere Dynamik verliehen. Kein Geheimnis ist, dass vor allem der FC Bayern großes Interesse an Xavi zeigt. Aber auch RB Leipzig kann noch auf Vollzug hoffen.

Für Manchester United gilt das offenbar nicht mehr. Einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge hat sich bei den Red Devils die Erkenntnis breitgemacht, dass Simons in diesem Sommer wohl nicht zu kriegen ist. Man verfolge den 21-jährigen Edeltechniker in Diensten von Paris St. Germain nach wie vor, ein Transfer sei nunmehr aber äußerst unwahrscheinlich.

Xavi wird schon länger als Neuzugang in Old Trafford, so heiß wie die Spuren nach München oder Leipzig wurde jene zum Premier League-Rekordmeister allerdings nie. Vieles deutet darauf hin, dass ManUnited nun endgültig von der Liste der potenziellen Abnehmer gestrichen werden kann.