Die Top-Torjäger Europas | Kane jagt CR7

Harry Kane ist auch in dieser Saison das Maß aller Dinge, wenn es um den besten Stürmer der Welt geht. Bei seinem Dreierpack gegen die TSG Hoffenheim am abgelaufenen Wochenende stellt der Engländer eine neue persönliche Bestmarke auf und hat direkt die nächste im Visier.
Seit dem Wochenende ist die Wortschöpfung Hattrick-Harry wohl auch dem größeren Bundesligapublikum geläufig. Angesprochen auf seinen Dreierpack beim 4:1-Sieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim verriet der Engländer seinen Spitznamen aus seiner Schulzeit, in der der Angreifer offenbar auch schon in einer eigenen Liga spielte.
Damit gelang Kane seinem 67. Bundesliga-Spiel sein neunter Dreierpack – das ist einer mehr als in den 320 Premier League-Spielen des 32-Jährigen. Insgesamt steht der Superstar nach 103 Einsätzen für den deutschen Rekordmeister bei unglaublichen 98 Treffern und 29 Torvorlagen. Am kommenden Freitag gegen den SV Werder Bremen (20:30 Uhr) könnte Kane sogar noch mehr Geschichte schreiben.
Die Spieler, die am schnellsten 100 Tore für einen Verein in einer Top5-Liga erzielen konnten, waren Erling Haaland (für Manchester City) und Cristiano Ronaldo (für Real Madrid). Das Duo benötigte jeweils mit 105 Spielen aber deutlich länger als es bei Bayerns Lebensversicherung der Fall ist.
Die besten Torjäger Europas
|Spieler
|Tore
|1. Harry Kane (FC Bayern)
|8 in 4 Spielen (330 Minuten)
|2. Erling Haaland (Manchester City)
|6 in 5 Spielen (416 Minuten)
|3. Brynjólfur Willumsson (FC Groningen)
|5 in 4 Spielen (352 Minuten)
|4. Clayton (Rio Ave)
|5 in 5 Spielen (420 Minuten)
|5. Kylian Mbappé (Real Madrid)
|5 in 5 Spielen (446 Minuten)
|6. Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam)
|5 in 6 Spielen (502 Minuten)
|7. Ilyas Ansah (Union Berlin)
|4 in 4 Spielen (291 Minuten)
|8. Vedat Muriqi (RCD Mallorca)
|4 in 4 Spielen (309 Minuten)
|9. Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
|4 in 4 Spielen (310 Minuten)
|10. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
|4 in 4 Spielen (357 Minuten)
