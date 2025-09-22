Die Top-Torjäger Europas | Kane jagt CR7

Seit dem Wochenende ist die Wortschöpfung Hattrick-Harry wohl auch dem größeren Bundesligapublikum geläufig. Angesprochen auf seinen Dreierpack beim 4:1-Sieg des FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim verriet der Engländer seinen Spitznamen aus seiner Schulzeit, in der der Angreifer offenbar auch schon in einer eigenen Liga spielte.

Damit gelang Kane seinem 67. Bundesliga-Spiel sein neunter Dreierpack – das ist einer mehr als in den 320 Premier League-Spielen des 32-Jährigen. Insgesamt steht der Superstar nach 103 Einsätzen für den deutschen Rekordmeister bei unglaublichen 98 Treffern und 29 Torvorlagen. Am kommenden Freitag gegen den SV Werder Bremen (20:30 Uhr) könnte Kane sogar noch mehr Geschichte schreiben.

Die Spieler, die am schnellsten 100 Tore für einen Verein in einer Top5-Liga erzielen konnten, waren Erling Haaland (für Manchester City) und Cristiano Ronaldo (für Real Madrid). Das Duo benötigte jeweils mit 105 Spielen aber deutlich länger als es bei Bayerns Lebensversicherung der Fall ist.

