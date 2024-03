Rolle rückwärts: Köln will Schmitz halten

In Sachen Benno Schmitz hat beim 1. FC Köln nun doch ein Umdenken stattgefunden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, liegt dem Rechtsverteidiger ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Das aktuell gültige Arbeitspapier läuft zum Saisonende aus. In den kommenden Wochen will sich der 29-Jährige entscheiden.

Gut möglich, dass die Kölner mit ihrem Vorstoß zu spät kommen. Schmitz liegen auch andere Offerten vor. Vor allem der Hamburger SV um Trainer Steffen Baumgart soll sich intensiv um den gebürtigen Münchner bemühen. Mit Baumgart als Chefcoach hatte Schmitz in der Domstadt seine beste Zeit, unter keinem Trainer kam der Außenverteidiger häufiger zum Einsatz (80 Pflichtspiele).