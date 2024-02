Nations League: DFB-Elf trifft auf Oranje

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet die anstehende UEFA Nations League 2024/25 in der Gruppe A3 mit den Niederlanden, Ungarn sowie Bosnien-Herzegowina. Das hat die Auslosung am heutigen Donnerstagabend in Paris ergeben.

Es kommt also zu weiteren Prestige-Duellen der DFB-Elf mit Oranje. Bereits in der ersten Nations League 2018/19 landeten beide europäischen Fußball-Großmächte in einer Gruppe zusammen mit Frankreich. Deutschland schied damals sang- und klanglos mit zwei Punkten in der Gruppenphase aus.