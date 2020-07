Fortuna stellt Tekpetey frei

Leiharbeitgeber Fortuna Düsseldorf hat Bernard Tekpetey für die kommenden zwei Tage freigestellt, damit sich der Außenstürmer um seine persönliche Zukunft kümmern kann. Dem Vernehmen nach steht Tekpetey vor einem Wechsel zu Ludogorets Razgrad.

Der bulgarische Erstligist will den 22-Jährigen inklusive Kaufoption ausleihen. In Düsseldorf besitzt Tekpetey noch einen Vertrag bis 2021, an die Fortuna ist er vom FC Schalke ausgeliehen.