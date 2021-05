PSG: Neymar-Vertrag mit Klausel?

Paris St. Germain und Neymar haben sich im Zuge der Verlängerung bis 2025 offenbar auf eine Klausel im Vertrag des 29-Jährigen geeinigt. Laut dem brasilianischen ‚UOL‘ kann Neymar seinen Kontrakt per Option um eine weitere Saison verlängern. Das müsse jedoch bis Juli 2022 geschehen.

‚UOL‘ zufolge ist es unwahrscheinlich, dass der Offensivstar in Europa noch einmal für einen anderen Verein als PSG auflaufen wird. Seit 2017 trägt Neymar mittlerweile das Trikot der Franzosen. Sein Karriereende will er aber voraussichtlich in der brasilianischen Heimat bestreiten.