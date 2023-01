Hoffenheim verpflichtet Dolberg

Über 20 Millionen Euro hatte der OGC Nizza 2019 für Kasper Dolberg an Ajax Amsterdam überwiesen. Endgültig eingeschlagen ist der Stürmer an der Côte d‘Azur aber nie. Ebenso wenig in Andalusien, wo er seit dem Sommer als Leihspieler beim FC Sevilla aktiv war. Das Missverständnis wurde mittlerweile beendet. Weiter geht es im Kraichgau.

Wie die TSG Hoffenheim offiziell mitteilt, wird Dolberg für ein halbes Jahr aus Nizza ausgeliehen. Dem Vernehmen nach konnte sich der Bundesligist zudem einen Kaufoption sichern. Beim französischen Erstligisten steht der dänische Mittelstürmer noch bis 2024 unter Vertrag. In Sevilla kam der 25-Jährige auf überschaubare acht Einsätze und konnte lediglich ein Tor auflegen.

„Komponente, die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben“

Manager Alexander Rosen erklärt: „Kasper ist ein Mittelstürmer, den seine intelligente Spielweise ebenso auszeichnet wie seine hervorragende Ballbehandlung, seine Dynamik und eine gewisse Körperlichkeit. Er kann mit klugen Laufwegen jederzeit torgefährlich werden und hat neben seiner Qualität im Abschluss die Fähigkeit, den Ball mit dem Rücken zum Tor gut festzumachen.“

Bei der TSG ist man „davon überzeugt, dass er unserem Spiel eine Komponente verleihen kann, die wir in dieser Form noch nicht in unserem Kader haben und sind auch vor dem Hintergrund unserer personellen Situation im Angriff froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, einen solchen Spieler für uns zu gewinnen.“