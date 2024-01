Eintracht: Bergvall soll 100 Millionen bringen

Eigentlich ist Lucas Bergvall schon jetzt eine Nummer zu groß für Eintracht Frankfurt. Längst sind Topklubs wie Manchester United und der FC Barcelona oder auch Borussia Dortmund auf das Supertalent aufmerksam geworden.

Der Schwede soll aber dennoch das Meisterstück des durch Krösche gegründeten vierköpfigen Teams ‚Top Talent Scouts‘ werden. Und wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird auch das finanzielle Potenzial des Mittelfeldspielers als riesig eingestuft. Das klubeigene Raster für Ablösepotenziale soll eine Summe von „bis zu 100 Millionen“ Euro augespuckt haben.

Eintracht früh dran

Vor allem das Timing könnte für die Eintracht vom Main sprechen. Sportvorstand Markus Krösche weiß sehr genau, wie entscheidend es ist, bei internationalen Talenten früh dran zu sein. Entsprechend nahm der Kaderplaner frühzeitig Kontakt zum Umfeld des 17-Jährigen auf und hinterlegte zudem bei dessen Klub Djurgardens IF ein Ablöseangebot in Höhe von 8,5 Millionen Euro.

Die Folge: Die Eintracht ist nach wie vor im Rennen um Bergvall. Vor allem der Familie des Teenagers konnte Krösche „in zahlreichen Gesprächen“ einen Umzug nach Frankfurt schmackhaft machen.

„Eine jüngere Kopie von Frenkie de Jong“

„Er hat eine fantastische Technik, kann das Spiel sehr gut lesen und weiß immer schon, bevor er den Ball bekommt, was er damit machen wird“, beschreibt Bergvalls ehemaliger Jugendtrainer Peter Kisfaludy gegenüber der ‚Sport Bild‘ dessen Stärken und scheut auch keine großen Vergleiche: „Er war immer der strahlende Star seiner Teams. Er ist wie eine jüngere Kopie von Frenkie de Jong. So einen Spieler haben wir in Schweden sonst nicht, er ist das größte schwedische Talent unter 20 Jahren.“

Nichtsdestotrotz ist fraglich, ob die Eintracht schlussendlich zum Zug kommen wird. Im März, vor dem Beginn der schwedischen Allsvenskan-Saison, soll die Entscheidung fallen. Das erste Ablöseangebot der Frankfurter kann dabei höchstens ein Zeichen des guten Willens sein. Auch Djurgardens ist sich bewusst, welches Juwel es im Kader hat und stellt sich „wohl eher das Doppelte vor“.