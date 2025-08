Neuer Verteidiger für Udinese

Udinese Calcio verpflichtet mit Saba Goglichidze vom FC Empoli einen neuen Innenverteidiger. Der 21-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Eine Ablösesumme geben die Vereine nicht bekannt.

Benvenuto, Goglichidze ⚪⚫

Potenza, velocità e carattere.

Il difensore georgiano arriva dall’Empoli e firma fino al 2030.

-

Welcome, Saba! ⚪⚫

Power, speed and character.

The Georgian defender arrives from Empoli and signs until 2030. pic.twitter.com/SQsDgIaQ34