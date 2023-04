Bayerns Stürmer-Suche: Neuer Name im Spiel

Victor Osimhen (24/SSC Neapel) ist die Wunschlösung des FC Bayern, Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) gilt als wahrscheinlichste Option. Und auch bei Harry Kane (29/Tottenham Hotspur) sollen die Münchner nochmal einen Vorstoß gewagt haben.

Doch die Kaderplaner um Hasan Salihamidzic müssen sich für den Fall der Fälle auch mit weiteren Kandidaten beschäftigen. Einer davon ist offenbar Ollie Watkins (27) von Aston Villa. Der Daily Mirror bringt den englischen Nationalstürmer beim deutschen Rekordmeister ins Spiel.

Bayern-Späher vor Ort

Scouts der Bayern waren demnach bei Villas 1:0-Sieg gegen den FC Fulham am Dienstag auf der Tribüne. Watkins traf zwar nicht, ist aber trotzdem in bestechender Form. Im Kalenderjahr 2023 erzielte der 1,80 Meter-Mann schon elf Tore in der Premier League.

Villa zahlte 2020 stolze 34 Millionen Euro für Watkins an den FC Brentford. Sein Vertrag in Birmingham ist noch bis 2025 datiert. Erfahrungsgemäß sind englische Nationalspieler keine Schnäppchen. Daher darf bezweifelt werden, ob die Aktivitäten des FC Bayern rund um Watkins noch über Scouting hinausgehen.