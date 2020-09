Barça und Messi glätten die Wogen

Lionel Messi bleibt nun doch beim FC Barcelona. Seine Mitteilung, auf einen Rechtsstreit zu verzichten, versah er am gestrigen Freitag mit deutlicher Kritik an Präsident Josep Maria Bartomeu.

Nun versuchen Barça und Messi die Wogen zu glätten. Die Blaugrana veröffentlichten ein Statement des 33-jährigen Superstars, in dem er sagt: „Ich werde alles geben, was ich habe. Meine Liebe für Barça ist ungebrochen.“

💙❤️ Leo #Messi: “I will give it my all. My love for Barça will never change.” pic.twitter.com/xBh29dTqpr