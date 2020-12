Union - BVB: Wie viel Terzic steckt schon in Schwarz-Gelb?

Lediglich zwei Tage nach seiner Beförderung zum Cheftrainer stand für Edin Terzic das erste Pflichtspiel gegen den SV Werder Bremen an. Am Ende schaffte der BVB einen mühevoll erkämpften 2:1-Sieg. Die Handschrift des neuen Trainers war aber vor allem in der Anfangsphase unverkennbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Gegensatz zu Vorgänger Lucien Favre ließ Terzic den BVB aggressiv gegenpressen und setzte so dem Aufbauspiel der Grün-Weißen zu. Ganz ausgereift war die neue taktische Marschrichtung zwar noch nicht, die Zustimmung aus der Führungsetage war dem Dortmunder Urgestein aber sicher.

Watzkes Sehnsucht nach alten Tugenden

„Ich erwarte, dass sie Action und Aggressivität reinbringen, frühe Balleroberungen, offensives Spiel, voller Input. Und dass sie das in die Mannschaft reinkriegen“, formulierte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke am gestrigen Donnerstag die klare Erwartungshaltung an den neuen Trainer.

Dass die Borussia die neue Mentalität am heutigen Freitag direkt vollends verinnerlicht haben wird, ist nicht zu erwarten. Dennoch blieb Terzic zumindest der Donnerstag als echte Trainingseinheit, um neue Dinge einzustudieren beziehungsweise zu verfestigen. Eine zentrale Rolle soll dabei wieder Marco Reus einnehmen, der unter Favre nicht mehr richtig zur Geltung kam. In einem Vieraugengespräch soll Terzic dem Kapitän seinen Stellenwert klargemacht haben.

Wie viel Terzic steckt im BVB-Spiel?

„Wir waren uns alle einig, dass wir mutiger auftreten wollen. Wenn ich Mut einfordere, muss ich Mut vorleben. Das ist der Weg“, gab der Trainer auf der gestrigen Pressekonferenz die Richtung vor. Es wird spannend sein, zu sehen, wie viel Terzic bereits im Spiel der Borussia stecken wird. FT wird im Anschluss an die Partie in der Alten Försterei berichten.