Neue Chance: Mourinho kontaktiert Greenwood

Mason Greenwood könnte in der kommenden Saison wieder auf dem Rasen stehen – und zwar in der Serie A. Wie die ‚Sun‘ berichtet, zeigt die AS Rom konkretes Interesse am 21-jährigen Offensivspieler von Manchester United. José Mourinho habe persönlich Kontakt zu Greenwood aufgenommen, um über einen Wechsel nach Italien zu sprechen.

Rückblick: Im Februar dieses Jahres wurden die Ermittlungen gegen den Youngster wegen vermeintlicher Vergewaltigung und Körperverletzung eingestellt. Seit seiner Suspendierung im Januar 2022 stand Greenwood nicht mehr für die Red Devils auf dem Platz. Eine Entscheidung der United-Bosse über Greenwoods Zukunft wurde noch nicht gefällt. Sein Kontrakt ist noch bis 2025 datiert.

