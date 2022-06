Schalke: Kaufpflicht bei Krauß

Der FC Schalke 04 wird Tom Krauß in Zukunft offenbar fest unter Vertrag nehmen. Laut ‚Sky‘ ist eine Kaufpflicht über vier Millionen Euro Teil des Leihdeals, der Krauß von RB Leipzig nach Gelsenkirchen schickt. Die Sachsen seien bereit gewesen, den deutschen U21-Nationalspieler schon in diesem Sommer zu verkaufen, da Schalke aber die finanziellen Mittel fehlten, sollen sich die Vereine auf das beschriebene Modell mit Kaufpflicht geeinigt haben.

Bislang hieß es, dass Schalke den Mittelfeldspieler lediglich für ein Jahr ausleihen würde. Krauß wurde in der Jugend von RB ausgebildet und machte seine ersten Schritte im Profigeschäft beim 1. FC Nürnberg, wo er die vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis absolvierte. Laut ‚Sky‘ wird Schalke die Verpflichtung des 20-Jährigen am morgigen Freitag oder am Wochenende offiziell verkünden.