Bayern zieht Bayer den Zahn – Topnoten für den FCB

Von Beginn an gingen die Gastgeber hart zu Werke. Mehrere Fouls sollten dafür sorgen, die Bayern nicht ins Spiel kommen zu lassen. Gelbe Karten erhielten jedoch Konrad Laimer (8.) und Kingsley Coman (10.) nach unterbundenen Kontern früh in der Partie. Durch Harry Kane (5. und 15.) und Michael Olise (16.) hatten die Münchner mehrmals die Chance auf einen Treffer, kamen damit aber nicht zum Erfolg.

Die Offensivbemühungen von Xabi Alonsos Mannschaft wirkten mitunter hektisch und es fehlte im letzten Drittel die notwendige Präzision, um Jonas Urbig im Bayern-Tor auf die Probe zu stellen. Auf der Seite der Bayern war man darum bemüht, dass sich die Partie nicht zu einem offenen Schlagabtausch entwickelt. Bis auf wenige Standardsituationen, die in Halbchancen mündeten, verlief die Begegnung ereignisarm. Auf ein Tor warteten die Fans in der ausverkauften BayArena vergebens.

Kane sorgt früh für die Entscheidung

Obwohl Leverkusen gefordert war, ließ Kane (52.) den Knoten platzen. Der Engländer erzielte nach einem Standard das 1:0 für die Auswärtsmannschaft und sorgte damit für die Vorentscheidung im Duell der Bundesligisten. Die Leverkusener wirkten in der Folge geschockt, es schien, als hätten einige Spieler im Moment des Gegentores bereits mit der Königsklasse abgeschlossen.

Jeremie Frimpong (65.) nötigte Urbig dann eine erste Glanzparade ab. Mit Amine Adli und Victor Boniface brachte Alonso zwei neue Offensivkräfte und setzte alles auf eine Karte. Patrik Schick (66.) fand mit einer Topchance nach Flanke von Frimpong seinen Meister aber auch in Urbig. Das zweite Tor des Spiels war dann allerdings den Bayern durch Davies (71.) vergönnt. Damit war der Drops endgültig gelutscht.

Mit einem Lattenkracher (81.) und einem Pfostentreffer (86.) hätte Jamal Musiala beinahe noch auf 3:0 erhöht. Das Aluminium hatte aber etwas dagegen. Grundsätzlich war die Werkself gegen Ende der Partie mit dem Ergebnis noch gut bedient. Nach Hin- und Rückspiel ziehen die Bayern verdient in die nächste Runde ein, Leverkusen muss nun versuchen, in der Bundesliga dranzubleiben und im DFB-Pokal nach einer Trophäe zu greifen.

Torfolge

0:1 Harry Kane (54.): Aus dem Halbfeld tritt Kimmich zum Freistoß an. Der Mittelfeldregisseur chippt die Kugel gefährlich in den gegnerischen Strafraum, wo Kane ideal steht und mit etwas Spielglück den Ball im gegnerischen Tor versenkt.

0:2 Alphonso Davies (71.): Gnabry erobert einen langen Ball an der Außenlinie und hält ihn im Spiel. Den halbhohen Pass in die Mitte leitet Kane weiter in die gefährliche Zone. Dort läuft Davies mit vollem Tempo aus dem Rückraum ein. Aus kurzer Distanz lässt er Hradecky keine Chance.

Die Noten für Bayer 04

Eingewechselt:

38‘ Robert Andrich (4) für Mario Hermoso

66‘ Amine Adli (-) für Arthur

66’ Victor Boniface (-) für Aleix Garcia

84‘ Emiliano Buendia (-) für Alejandro Grimaldo

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

45‘ Josip Stanisic (3) für Konrad Laimer

58‘ Serge Gnarby (3) für Kingsley Coman

69‘ Hiroki Ito (-) für Michael Olise

84‘ Thomas Müller (-) für Harry Kane

84‘ João Palhinha (-) für Leon Goretzka