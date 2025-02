Allzweckwaffe im Leipzig-Fokus: Ajax feiert Supertalent Mokio

Mit zarten 16 Jahren hat Jorthy Mokio bereits fünf Spiele für die Profimannschaft von Ajax Amsterdam absolviert. Im Europa League-Duell am gestrigen Donnerstagabend gegen Union St. Gilloise (2:0) gelang es ihm nun, sich auf der europäischen Bühne ins Rampenlicht zu spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der 71. Spielminute landete eine Ecke über Umwege bei Mokio, der den Ball technisch anspruchsvoll aus etwa 16 Metern mit dem schwachen Fuß per Direktabnahme direkt neben dem Pfosten einnetzte. Die Freude des Youngsters über sein Tor-Debüt war groß, Trainer Francesco Farioli blickte nur ungläubig drein. Doch das lag nicht nur an dem beeindruckenden Treffer, sondern vor allem an der insgesamt beeindruckenden Performance des belgischen U19-Nationalspielers (drei Länderspiele).

Auch die Experten sind von den Leistungen des Youngsters angetan. Auf Nachfrage des niederländischen TV-Senders ‚Ziggo Sport‘, mit welchem Spieler sich Mokio am besten vergleichen ließe, antwortete die niederländische Sturm-Legende Marco van Basten: „Frank Rijkaard war auch ein starker Mittelfeldspieler mit Laufvermögen und guter Körperlichkeit. Mokio ist präsent und technisch sehr versiert am Ball. Er ist wirklich ein Typ, der seiner Mannschaft hilft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu teuer für Leipzig

Im vergangenen Sommer wechselte der Linksfuß von seinem Jugendverein KAA Gent zum niederländischen Rekordmeister. Seit seiner Ankunft absolvierte er 17 Spiele für die Reservemannschaft, Ende Oktober debütierte Mokio für die Profis. Erst seit Ende Januar kommt er regelmäßig in der ersten Mannschaft zum Einsatz, in der er sich nach den überzeugenden Auftritten zuletzt festgespielt haben dürfte.

Auch RB Leipzig bekundete Anfang des vergangenen Jahres Interesse an einer Verpflichtung. Dem Vernehmen nach gaben die Sachsen sogar ein Angebot für das Toptalent ab, der Deal scheiterte aber aufgrund zu hoher Forderungen der Spielerseite. Letztendlich setzte sich Ajax gegen diverse Topklubs durch und sicherte sich den Zuschlag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Überzeugendes Gesamtpaket

Mit Mokio ging den Sachsen eine echte Allzweckwaffe durch die Lappen. In Gent kam er hauptsächlich als Innenverteidiger zum Einsatz, in der niederländischen Hauptstadt zumeist als zentraler Mittelfeldspieler oder Linksverteidiger. Zweifellos bringt der Allrounder für alle Positionen hervorragende Anlagen mit: Mokio verfügt über physische Präsenz, eine gute Zweikampfführung und starke technische Fertigkeiten mit dem Ball.

„Das ist ein zukünftiger Mittelfeldspieler der Premier League“, prophezeit der niederländische TV-Experte Jan Mulder. Gut möglich, dass Mokio nach Akteuren wie Frenkie de Jong (27/zum FC Barcelona), Matthijs de Ligt (25/Juventus Turin) und Donny van de Beek (27/Manchester United) das nächste Supertalent wird, das Ajax eine beträchtliche Summe in die Kassen spült.