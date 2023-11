U21-Absage „ein Fehler“: Hat Adeyemi sein EM-Ticket schon verspielt?

So richtig ins Rollen kommt Karim Adeyemi in der laufenden Saison nicht. Der pfeilschnelle Flügelstürmer von Borussia Dortmund steckt in einer anhaltenden Formkrise. In wettbewerbsübergreifend 13 Einsätzen gelangen ihm lediglich zwei Torvorlagen. Beim BVB gehört der 21-Jährige auch deswegen längst nicht mehr zur ersten Garde.

Kein Wunder, dass Julian Nagelsmann Adeyemi für die Nationalmannschaft vorerst nicht berücksichtigt hat. Stattdessen hätte der Angreifer im U21-Team spielen sollen. Die Nominierung für die Auswahl von U21-Coach Antonio Di Salvo schlug Adeyemi aber aus. Und legte sich selbst hinsichtlich der Europameisterschaft im kommenden Jahr riesige Steine in den Weg.

Kritik von allen wichtigen Personen

Im Rahmen der U21-Partie gegen Estland (4:1) am Freitagabend äußerte sich DFB-Boss Bernd Neuendorf bei ‚ProSieben MAXX‘ zu Adeyemi: „Ich halte es für einen Fehler.“ Vor allem ein Satz lässt aufhorchen. „Ich glaube, dass man stolz sein sollte, wenn man den Adler auf der Brust trägt“, erklärte Neuendorf. Hinsichtlich der angestrebten Aussöhnung des DFB mit den deutschen Fans ein Fingerzeig, dass die Absage von Adeyemi womöglich nicht ohne Konsequenzen bleiben wird.

Auch Trainer Di Salvo sagte im Vorfeld bei ‚Sky‘: „Wir brauchen jetzt nicht wegen einer Personalie ein Fass aufmachen. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Spieler, die hier sind.“ Bundestrainer Nagelsmann war Berichten zufolge ebenfalls angefressen darüber, dass Adeyemi es bevorzugte, in Dortmund mit einem ausgedünnten Kader zu trainieren statt bei der U21 Wettkampfpraxis zu sammeln.

Keine guten Vorzeichen

Dass die Chancen für Adeyemi auf eine Nominierung für die Europameisterschaft im kommenden Jahr damit gewaltig gesunken sind, dürfte inzwischen auch jedem Außenstehenden klar sein. Ein schneller Flügelstürmer mit seinen Qualitäten wäre höchstwahrscheinlich auch für Nagelsmann eine interessante Option gewesen. Der Weg zurück ist für Adeyemi nun besonders schwer. Da die Zeit bis zum Turnier kurz ist, könnte es allerdings sein, dass der BVB-Profi sich bereits endgültig ins Abseits gestellt hat.