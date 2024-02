Gescheitertes Talent: BVB forciert Abgang

Mit 16 Jahren und 280 Tagen wurde Abdoulaye Kamara im August 2021 zum jüngsten Drittligaspieler aller Zeiten. Diesen Rekord hat der Franzose auch zweieinhalb Jahre später noch inne – genauso wie den Status als Drittligaspieler. Denn den Weg ins Bundesliga-Team von Borussia Dortmund verpasste er wider Erwarten.

Die vereinsnahen ‚Ruhr Nachrichten‘ führen dafür einige Gründe auf: Zum einen natürlich Kamaras großes Verletzungspech, zum anderen aber auch sein offenbar schwieriger Charakter sowie nicht gerade üppige Bemühungen des BVB, den Mittelfeldspieler zu integrieren. Ein klassisches Missverständnis also, das im Sommer beendet werden soll.

So strebt dies dem Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge der BVB an – und mit Sicherheit auch Kamara selbst. Bis Saisonende soll der 19-Jährige aber nochmal richtig Fuß fassen in der dritten Liga, um sich so für einen neuen Verein zu empfehlen. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2025. Wer weiß, vielleicht ist ja sogar noch eine kleine Ablöse für Schwarz-Gelb drin.