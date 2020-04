Schalke & Dortmund: Interesse an Bogarde

Feyenoord Rotterdam wird Lamare Bogarde womöglich nicht mehr lange halten können. Der erst 16-Jährige wird laut dem ‚Football Insider‘ von mehreren europäischen Klubs umworben. Neben Tottenham Hotspur, Juventus Turin und dem AC Mailand sollen auch Schalke 04 und Borussia Dortmund ihre Fühler nach dem defensiven Mittelfeldspieler ausstrecken.

Der 2004 geborene Bogarde kommt bei Feyenoord in der U17 zum Einsatz und gehört dort zu den Leistungsträgern. Zweimal lief er zudem bereits für die niederländische U16-Nationalmannschaft auf. Ob der Youngster in so jungen Jahren einen Wechsel anstrebt, bleibt fraglich.

Sollte es zu einem Transfer kommen, könnten S04 und der BVB aber gute Karten haben. Grund dafür ist eine familiäre Verbindung nach Deutschland. Bruder Melayro Bogarde (17) verließ Feyenoord schon vor zwei Jahren und heuerte bei der TSG Hoffenheim an. Dort läuft der Innenverteidiger mittlerweile für die U19 auf.