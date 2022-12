Deal endgültig fix: Gakpo unterschreibt in Liverpool

Der Transfer von Cody Gakpo zum FC Liverpool ist endgültig in trockenen Tüchern. Wie die Reds offiziell bestätigen, bindet sich der 23-jährige Offensivmann an den Klub von der Anfield Road. Inklusive Bonuszahlungen fließen dem Vernehmen nach 56 Millionen Euro Ablöse an die PSV Eindhoven.

Gegenüber den vereinseigenen Medien äußert sich Gakpo wie folgt: „Ich fühle mich wirklich gut, ich bin wirklich aufgeregt, hier zu sein. Ich freue mich darauf, mit dem Training zu beginnen und für diesen tollen Verein zu spielen.“ Den Medizincheck hat der Stürmer erfolgreich absolviert, lediglich die Arbeitserlaubnis fehlt dem Nationalspieler noch.

Liverpool: Gakpo ist eingetroffen

Zuvor hatten die Liverpooler Widersacher Manchester United im Werben um Gakpo hinter sich gelassen. An der Anfield Road soll der Niederländer nun dabei helfen, nach schwachem Saisonstart doch noch die angestrebte Qualifikation für die Champions League zu schaffen.