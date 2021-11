Griezmann: Das verlorene Lächeln ist zurück

Von dem selbstbewussten, fröhlichen, spielfreudigen und immer zu einem Schabernack aufgelegten Antoine Griezmann war am Ende wenig übrig. Zwei Jahre im Schatten von Lionel Messi und auf ungewohnten Positionen waren nicht spurlos am französischen Angreifer vorbeigegangen.

Am Deadline Day kehrte Griezmann in den Schoß der vertrauten Atlético-Familie zurück. Doch nicht alles lief von Beginn an reibungslos. Der 30-Jährige steckte im Formtief, fremdelte mit seinen neuen Kollegen und musste seine Rolle erst finden.

Dies scheint mittlerweile gelungen. Beim 3:0 am Wochenende gegen Betis Sevilla sprühte Griezmann nur so vor Ideen und Kreativität, setzte seine Mitspieler gut ein, machte viele Wege und kam selbst zu Abschlüssen. Als er eine Torchance vergab, grinste er sich auf dem Boden liegend eins. Ein Bild mit enormer Symbolkraft, das Lächeln ist zurück.

Auferstanden

„Wenn man sich das Spiel anschaut, haben wir den alten Griezmann wieder. Er arbeitet für die Mannschaft, kommt zu Chancen. Das ist der Weg, den wir gesucht haben, als wir über seine Verpflichtung nachdachten. Wir hoffen, dass uns das hilft, besser mit der ganzen Mannschaft zusammenzuarbeiten“, so ein sichtlich erleichterten Diego Simeone nach dem Sieg gegen Betis.

Die Botschaft ist klar: Es ist noch nicht vollbracht, aber der verlorene Sohn ist auf dem Weg zu alter Stärke. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt es „Griezmanns Auferstehung“. Und dafür musste er nicht einmal bis Ostern warten.