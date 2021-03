Neues Barça: Wunschkandidat Nagelsmann?

Der ehemalige und nun wiedergewählte Präsident Joan Laporta ist beim FC Barcelona seit weniger als einer Woche im Amt – überdenkt aber schon die ganz großen Personalien. Dem spanische Radiomoderater Manu Carreño zufolge stellt sich Laporta auch die Trainerfrage.

In der Sendung ‚El Larguero‘ beim Sender ‚Cadena SER‘ berichtet Carreño, dass Julian Nagelsmann ganz oben auf der Liste des Barça-Oberhaupts steht. Zwar respektiere Laporta den aktuellen Trainer Ronald Koeman und halte auch einen Verbleib bei Gewinn eines Titels für möglich, andere Übungsleiter stünden in seiner Gunst aber besser da.

So wie eben Nagelsmann. Der 33-Jährige allerdings besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Interesse weckt Nagelsmann nicht nur in Barcelona. Auch in England fällt sein Name immer wieder. Die Premier League sei „sehr interessant“, sagte Nagelsmann, der auch beim FC Bayern gehandelt wird, einst. Den Bundestrainer-Posten lehnt der junge Coach dagegen vorerst ab.