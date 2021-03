FC Bayern: Nagelsmann für Flick?

Joachim Löw will Deutschland im Sommer zum Titel bei der Europameisterschaft führen. Seit dieser Woche ist klar, dass das Turnier dann aber das letzte große Projekt des 61-Jährigen als Bundestrainer sein wird. Noch vor Beginn der EM will der DFB einen Nachfolger präsentieren.

Der heißeste Kandidat ist dem Vernehmen nach Hansi Flick. Einen konkreten Vorstoß will der DFB laut ‚Bild‘ aber zunächst nicht wagen beim 56-Jährigen. Denn dessen Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2023. Nur wenn Flick von sich aus Bereitschaft signalisiert, sollen Gespräche stattfinden.

Spur nach Leipzig

Dass es dazu kommt, ist nicht ausgeschlossen. Denn vor allem mit Hasan Salihamidzic kann Flick nicht besonders gut. Schon öfter sind die beiden bei Fragen zur Kaderplanung aneinandergeraten. Der Bayern-Sportvorstand soll der ‚Bild‘ zufolge sogar schon einen Nachfolger „im Blick haben für den Fall, dass Flick die Bayern verlassen will“.

Die Rede ist von Julian Nagelsmann. Salihamidzic sei „ein Bewunderer“ von dessen Arbeit. Und: „Salihamidzic und Nagelsmann funken auf einer Wellenlänge.“ Der Coach von RB Leipzig hatte zudem in der Vergangenheit schon durchblicken lassen, dass ein Engagement bei den Bayern für ihn ein Wunschtraum wäre.

Die Entscheidungsgewalt in Sachen Trainerposten liegt in München aber eher in den Händen von Karl-Heinz Rummenigge. Und für diesen ist es dem Boulevard-Blatt zufolge „derzeit keine Option, seinen Triple-Trainer freizugeben und sich so selbst eine Baustelle zu schaffen“.

