DFB will Löw-Nachfolger vor EM verkünden – auch Nagelsmann sagt ab

Auf Joachim Löws Ankündigung, sein Amt als Bundestrainer im Anschluss an die Europameisterschaft 2021 niederzulegen, folgt nun das große Rätselraten, wer in die Fußstapfen des Weltmeisters von 2014 treten wird. Eine zeitnahe Entscheidung soll her.

Nach Informationen von ‚Sport1‘ plant der DFB, noch vor der EM einen Nachfolger bekanntzugeben. Top-Kandidat sei Hansi Flick, der noch bis 2023 beim FC Bayern unter Vertrag steht und sich in München zuletzt mit dem historischen Sextuple unsterblich machte.

Flick hatte bereits zwischen 2006 und 2014 als Löws Assistent für die Nationalmannschaft gearbeitet. Weiter Kandidaten, die gehandelt werden, sind U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und der vereinslose Ralf Rangnick.

Nagelsmann und Klopp raus

Den Namen Julian Nagelsmann können die DFB-Planer unterdessen von der Liste streichen. „Die nächsten Jahre will ich auf jeden Fall Vereinstrainer bleiben“, kündigt der RB Leipzig-Coach bei ‚Sky‘ an. Es sei „nicht wirklich gut zu beantworten“, ob der Bundestrainer-Job ihn eines Tages reizen könnte.

Erst gestern hatte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp dem DFB eine deutliche Absage erteilt: „Ich werde in oder nach diesem Sommer nicht als Bundestrainer zur Verfügung stehen. Ich habe noch einen Dreijahresvertrag bei Liverpool. Alles im Leben ist Timing. Wenn es nicht passt, muss man mit dieser Situation umgehen.“