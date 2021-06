UEFA schafft Auswärtstorregel ab

Die UEFA revolutioniert ihre Wettbewerbe: Wie der europäische Fußballverband mitteilt, wird die Auswärtstorregel in Champions League und Co. ab der anstehenden Saison 2021/22 nicht mehr zum Einsatz kommen. Grund dafür sei die statistische Belegbarkeit eines schwindenden Heimvorteils in den vergangenen Jahrzehnten.

Die UEFA verweist darauf, dass Mitte der 1970er Jahre noch 61 Prozent der Heimspiele gewonnen wurden, mittlerweile aber nur noch 47 Prozent. Entsprechend erscheint die Regel nicht mehr zeitgemäß. Steht es nach zwei Partien demnächst Unentschieden, werden auswärts erzielte Tore also nicht mehr höher gewichtet. Stattdessen geht es mit Verlängerung und gegebenenfalls einem Elfmeterschießen weiter.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL