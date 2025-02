Mainz: Heidel plant neuen Rekordverkauf

Einen Winterverkauf schlossen sowohl Jonathan Burkardt als auch Mainz 05 kategorisch aus. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, könnte es jedoch im Sommer einen neuen Vereinsrekord geben, sollte Burkardt dann den Bruchweg verlassen. Demnach will Sportvorstand Christian Heidel versuchen, bei einem möglichen Transfer eine höhere Ablösesumme zu erzielen, als seinerzeit bei Brajan Gruda.

Für den 20-jährigen Offensivspieler hatte Brighton & Hove Albion im vergangenen Sommer 31,5 Millionen Euro an den Rhein überwiesen. Burkardt steht noch bis 2027 in Mainz unter Vertrag. In der laufenden Saison war der 24-Jährige in 18 Spielen an 15 Toren direkt beteiligt. Neben Eintracht Frankfurt wird auch West Ham United großes Interesse nachgesagt.