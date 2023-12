Werder-Klartext zu Woltemade

Beim SV Werder Bremen lässt man keine Zweifel daran, die Zusammenarbeit mit Eigengewächs Nick Woltemade (21) langfristig anlegen zu wollen. „Wir wollen den Vertrag von Nick gerne verlängern, weil wir mit seiner Entwicklung sehr zufrieden sind“, stellt Lizenzspielleiter Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘ klar. Das habe man „dem Spieler gegenüber klar kommuniziert. Aktuell sind wir in einem guten Austausch.“

Woltemade, in der vergangenen Saison an den damaligen Drittligisten SV Elversberg verliehen, kommt in dieser Spielzeit zumeist als Joker zum Einsatz. Eine direkte Torbeteiligung gelang dem U21-Nationalspieler noch nicht. „Nick hat sich in Elversberg toll weiterentwickelt, und wir trauen ihm zu, hier in Zukunft eine gute Rolle zu spielen. Bei seinen bisherigen Einsätzen in dieser Saison hat er es gut gemacht“, lobt Fritz den 1,98 Meter langen Rechtsfuß.