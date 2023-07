Lyska verlängert bei Wehen Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden setzt weiter auf Arthur Lyska. Wie der Zweitliga-Aufsteiger vermeldet, hat der Schlussmann ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Zur genauen Vertragslänge macht der Klub keine Angaben.

Der 23-Jährige kommt aus der eigenen Jugend und war bis zu seinem Innenbandriss im Knie Ende April Stammkraft. Der Sportliche Leiter Paul Fernie lobt Lyska: „Mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison hatte Arthur einen großen Anteil am Aufstieg in die zweite Bundesliga. Dementsprechend hat er sich diese Vertragsverlängerung auch absolut verdient.“

