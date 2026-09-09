David Alaba könnte im Herbst seiner Karriere eine exotische Station ansteuern. Wie Matteo Moretto berichtet, prüft der Club América aus Mexiko die Verpflichtung der Bayern-Legende.

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Alaba ist vereinslos, sein Vertrag bei Real Madrid lief am 30. Juni aus. Zuletzt beschäftigte sich auch Lazio Rom mit dem 34-jährigen Innenverteidiger, wählte stattdessen aber den ebenfalls vereinslosen Diogo Leite (27).

América ist mexikanischer Rekordmeister und trägt seine Heimspiele im berühmten Aztekenstadion aus. Ein Erlebnis, das Alaba reizen könnte.