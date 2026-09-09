Liga MX
Neue Spur bei Alaba
Bei der WM tastete sich David Alaba zurück in den Spielrhythmus. Ob seiner Vereinslosigkeit hat er diesen mittlerweile aber wieder verloren. Geht es jetzt nach Übersee?
@Maxppp
David Alaba könnte im Herbst seiner Karriere eine exotische Station ansteuern. Wie Matteo Moretto berichtet, prüft der Club América aus Mexiko die Verpflichtung der Bayern-Legende.
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Alaba ist vereinslos, sein Vertrag bei Real Madrid lief am 30. Juni aus. Zuletzt beschäftigte sich auch Lazio Rom mit dem 34-jährigen Innenverteidiger, wählte stattdessen aber den ebenfalls vereinslosen Diogo Leite (27).
América ist mexikanischer Rekordmeister und trägt seine Heimspiele im berühmten Aztekenstadion aus. Ein Erlebnis, das Alaba reizen könnte.
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