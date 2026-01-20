Neuer HSV-Keeper gefunden?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Ersatzkeeper Daniel Peretz (25/FC Southampton) blickt der Hamburger SV auch nach Norwegen. Die Zeitung ‚Adresseavisen‘ berichtet, dass der Bundesligist es auf Sander Tangvik (23) vom Rosenborg BK abgesehen hat. Drei bis vier Millionen Euro werden als mögliche Ablöse genannt. Laut ‚Sky‘ sind die Gespräche weit fortgeschritten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 26-fachen norwegischen Meister steht Tangvik bis Ende 2027 unter Vertrag. 85 Profispiele stehen bereits auf dem Konto des jungen Torhüters. Im November wurde er erstmals für Norwegens A-Nationalmannschaft berufen. Rosenborg soll mit Leopold Wahlstedt (26/Aarhus GF) schon einen potenziellen Ersatz im Blick haben.