Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Neuer HSV-Keeper gefunden?

von David Hamza - Quelle: Adresseavisen
Sander Tangvik steht parat @Maxppp

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Ersatzkeeper Daniel Peretz (25/FC Southampton) blickt der Hamburger SV auch nach Norwegen. Die Zeitung ‚Adresseavisen‘ berichtet, dass der Bundesligist es auf Sander Tangvik (23) vom Rosenborg BK abgesehen hat. Drei bis vier Millionen Euro werden als mögliche Ablöse genannt. Laut ‚Sky‘ sind die Gespräche weit fortgeschritten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 26-fachen norwegischen Meister steht Tangvik bis Ende 2027 unter Vertrag. 85 Profispiele stehen bereits auf dem Konto des jungen Torhüters. Im November wurde er erstmals für Norwegens A-Nationalmannschaft berufen. Rosenborg soll mit Leopold Wahlstedt (26/Aarhus GF) schon einen potenziellen Ersatz im Blick haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eliteserien
Hamburg
Rosenborg
Sander Tangvik

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eliteserien Eliteserien
Hamburg Logo Hamburger SV
Rosenborg Logo Rosenborg Trondheim
Sander Tangvik Sander Tangvik
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert