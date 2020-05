Nagelsmann: „Transfermarkt wird sich verändern“

Die Klubs der Bundesliga müssen sich auf einen veränderten Transfermarkt einstellen, glaubt Julian Nagelsmann. „Der Transfermarkt wird auch im Sommer stattfinden, aber er wird sich verändern. Ich gehe davon aus, dass die Ablösesummen nicht mehr so hoch sein werden“, erklärt der Trainer von RB Leipzig im ‚kicker‘.

Der 32-Jährige fährt fort: „Ein Spieler, der vor Corona 20 Millionen Euro kosten sollte, wird jetzt für vielleicht zwölf Millionen Euro transferiert. Es wird auch im kommenden Sommer Geld fließen, aber es wird weniger sein.“ Das betrifft auch die Sachsen, denen Interesse an Milot Rashica von Werder Bremen nachgesagt wird. Die Ausstiegsklausel über 38 Millionen Euro ist RB in diesem Sommer zu hoch, man will den Preis drücken.