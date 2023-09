Bayer 04: Andrich unzufrieden

Robert Andrich (28) gibt sich mit seiner aktuellen Rolle bei Bayer Leverkusen nicht zufrieden. Der Mittelfeldspieler sagt laut ‚kicker‘: „Natürlich stelle ich es mir anders vor als es in den letzten Wochen war. Aber das gehört auch dazu. Die Jungs haben es gut gemacht. Von daher kann ich nicht viel meckern. Es gibt ja noch mehr in der Mannschaft, die wie ich nicht zufrieden sind, dass sie nicht spielen.“

Andrich zog sich im Mai einen Mittelfußbruch zu und ist in der Rangfolge im zentralen Mittelfeld daher zunächst hinter Neuzugang Granit Xhaka (31) und Weltmeister Ezequiel Palacios (24) zurückgefallen. Da der Argentinier erst am Donnerstagmittag von der Nationalmannschaft zurückkehrt, macht sich Andrich Hoffnungen auf einen Einsatz am Freitagabend (20:30 Uhr) im Topspiel beim FC Bayern.