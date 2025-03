Schalke-Zukunft: Kaminski bleibt hartnäckig

Die Zukunft von Marcin Kaminski (33) bei Schalke 04 bleibt ungeklärt. Der Innenverteidiger denkt trotz seines am Saisonende auslaufenden Vertrags noch nicht an ein Karriereende und möchte am liebsten weiter für Königsblau auflaufen, wie er dem ‚kicker‘ verrät: „Ich fühle nicht, dass ich zu alt wäre oder die Anforderungen auf diesem Niveau nicht mehr erfüllen könnte.“ Kaminski war 2021 vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gewechselt und sieht sich bereits seit seiner ersten Saison immer wieder großer Kritik ausgesetzt. Dennoch konnte sich der siebenmalige polnische Nationalspieler abseits von Verletzungen in jeder Spielzeit einen Stammplatz erobern.

Auch in dieser Saison kommt Kaminski schon auf 20 Ligaeinsätze für S04. Bisher soll es jedoch noch immer keine Gespräche über eine Fortsetzung des Engagements gegeben haben. Intern sind die Bosse laut dem Fachmagazin weiter uneinig, ob der Routinier an Bord bleiben soll. Kaminski wiederum bleibt seinem Standpunkt treu, in Zukunft kein Reservist sein zu wollen: „Mein Anspruch ist ein anderer. Ich will noch auf dem Platz stehen.“