Bayern-Wunschspieler: Barça offen für Araújo-Verkauf

Innenverteidiger Ronald Araújo wird seit geraumer Zeit mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nach einem erfolglosen Vorstoß im Winter soll der Uruguayer in Diensten des FC Barcelona in wenigen Monaten den Weg an die Säbener Straße finden.

Mittlerweile können sich die Münchner auch bessere Chancen auf eine Verpflichtung ausrechnen. Denn laut Informationen der katalanischen ‚Sport‘ schließen die Blaugrana einen Verkauf des 25-Jährigen nicht mehr kategorisch aus. Ganz im Gegenteil: Dem Bericht zufolge wollen sich die Spanier Angebote für Araújo anhören.

Der bis 2026 vertraglich gebundene Abwehrspieler sei weder unantastbar noch unersetzbar. Insbesondere die jüngste Performance im Champions League-Viertelfinale gegen Paris St. Germain soll dazu beigetragen haben, dass er nicht mehr als unverkäuflich gilt. Bei der 1:4-Niederlage im Rückspiel gegen PSG sah Araújo in der 29. Spielminute die Rote Karte und erwies seiner Mannschaft damit einen Bärendienst.

Schlägt Bayern zu?

Der deutsche Rekordmeister dürfte diese Entwicklung mit Freude zur Kenntnis nehmen. Mit Blick auf die Ablösemodelitäten liegen die Klubs allerdings noch weit voreinander entfernt. Zuletzt hieß es, dass der FCB dazu bereit ist, 65 bis 70 Millionen Euro für Araújo auf den Tisch zu legen. Barça verlangt jedoch gut 30 Millionen mehr.