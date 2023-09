FC Bayern: De Ligt mit Kampfansage

Matthijs de Ligt will wieder voll beim FC Bayern angreifen. Gegenüber ‚Voetbal International‘ sagt der Niederländer: „Ich hatte einen Fitness-Rückschlag wegen meines – ich wage es zu sagen – starken Körpers. Ich brauche einen Wettbewerbsrhythmus, um in Gang zu kommen. Die kommende Zeit wird interessant und ich werde alles tun, um so fit wie möglich zu werden.“ Aufgrund einer Wadenverletzung, die er sich in der Sommervorbereitung zuzog, stand der 24-Jährige in den ersten drei Bundesligapartien kein einziges Mal in der Startelf und spielte nur 31 Minuten.

Dass mit Min-jae Kim (26) und Dayot Upamecano (24) namhafte Konkurrenz im Kader steht, freut de Ligt: „Wir sind alle drei Monster. Kim war vergangene Saison der beste Verteidiger der Serie A, Upamecano spielt für die französische Nationalmannschaft, ich habe vergangene Saison fast alle Spiele bestritten und hatte ein gutes Jahr mit der niederländischen Mannschaft. Es gibt viel Konkurrenz und das ist einfach großartig.“ In der vergangenen Saison fungierte der Abwehrhüne als Chef des Defensivverbunds der Münchner.