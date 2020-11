HSV: Jansen hofft auf Hrubesch-Verlängerung

Marcell Jansen hofft darauf, dass Horst Hrubesch dem Hamburger SV erhalten bleibt. „Ich bin guten Mutes, dass er den Weg weiter mit uns gehen wird. Und ich habe volles Vertrauen in Jonas Boldt, der das verantwortet. Grundsätzlich müssen wir Persönlichkeiten aus der Vergangenheit noch mehr an den HSV binden, um das Wir-Gefühl zu stärken“, erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Die Verpflichtung der HSV-Legende als Entwicklungsdirektor hat sich voll ausgezahlt. „Das sowieso. Aber was total zu kurz kommt bei der Betrachtung und Bewertung Horst Hrubeschs: Er arbeitet von morgens bis abends, ist inhaltlich brutal stark. Über seine menschlichen Qualitäten müssen wir nicht sprechen, die sind ganz besonders. Er hat das Gespür für junge Spieler. Er ist einfach eine Bereicherung für den HSV, viele wachsen an seiner Seite“, so Jansen weiter.