Stürmersuche: Union schaut zu Chelsea

Mit Sven Michel hat der FC Augsburg einen neuen Stürmer von Union Berlin verpflichtet. Das nächste Transferziel der Augsburger ist aber deutlich prominenter. Nach FT-Informationen bemühen sich die Fuggerstädter um die Dienste von David Datro Fofana vom FC Chelsea.

Der 20-jährige Stürmer kommt beim massiv überbesetzten Starensemble der Blues kaum zum Einsatz. Zudem fahndet Chelsea mit Blick auf den Verkauf von Kai Havertz (FC Arsenal) nach einem neuen Spieler fürs Sturmzentrum. Die Chance also für Augsburg. Der Bundesligist ist mit seinem Werben aber nicht allein. Nach FT-Infos streckt zudem Union Berlin die Fühler nach Fofana aus.

Chelsea tütet 35-Millionen-Transfer ein

Zudem haben der OSC Lille, der OGC Nizza und Racing Straßburg Interesse angemeldet. Besonders pikant ist das Interesse aus Straßburg. Denn Chelsea-Besitzer Todd Boehly ist seit dem gestrigen Donnerstag offiziell auch Besitzer des französischen Klubs. Der Tabellen-15. der abgelaufenen Saison soll künftig als Farmteam für Chelsea fungieren.

Zweiter Anlauf

Schon im Winter hatte der FCA die Fühler nach Fofana ausgestreckt. Zum damaligen Zeitpunkt war Fofana frisch von Molde FK an die Stamford Bridge gewechselt. Unklar war, wie viel Spielzeit der Ivorer erhält. Nach mickrigen 68 Premier League-Minuten in der Rückrunde ist aber offensichtlich, dass sich Fofana andernorts mehr Spielpraxis erhofft. Zwei Fährten führen in die Bundesliga.