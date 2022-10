Courtois: „Unmöglich, den Ballon d’Or zu gewinnen“

Bei der gestrigen Gala zur Verleihung des Ballon d’Or räumte Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois die Trophäe für den besten Torhüter der vergangenen Saison ab. Im Rennen um den Hauptpreis des Abends, den namensgebenden goldenen Ball, belegte er allerdings nur Platz sieben. Zu wenig, wenn es nach dem belgischen Schlussmann geht. Wie er gegenüber dem spanischen Sender ‚RTVE‘ zu verstehen gibt, hätte er mit einer höheren Platzierung gerechnet.

„Nach einem Jahr, in dem du als Torwart den Champions League und die Meisterschaft gewinnst, deine Mannschaft das Champions League-Finale dank deiner Paraden gewinnt – und dann wirst du nur Siebter“, so der 30-Jährige. Abwehrspieler und Torhüter würden bei der von Journalisten durchgeführten Wahl benachteiligt, so Courtois. „Als Torwart kannst du nicht mehr erreichen als ich. Den Ballon d’Or bekommt aber am Ende immer ein Stürmer.“