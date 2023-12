Bittere Diagnose: Matip nie mehr für Liverpool?

Für Joel Matip und den FC Liverpool gibt es bittere Nachrichten. Trainer Jürgen Klopp bestätigte am gestrigen Donnerstagabend, dass sich der 32-jährige Innenverteidiger beim 4:3-Sieg der Reds gegen den FC Fulham am vergangenen Sonntag das Kreuzband gerissen hat.

Matip erlitt in seiner Karriere schon zahlreiche Verletzungen, ein Kreuzbandriss war aber noch nicht darunter. Der Rechtsfuß war 2016 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum LFC gewechselt und gewann mit den Reds seither alles, was es zu gewinnen gibt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Fraglich also, ob Matip nochmal das Liverpool-Trikot tragen wird.