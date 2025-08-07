Ablösefrei: Eriksen in die Bundesliga?

Nach drei Jahren bei Manchester United war für Christian Eriksen in diesem Sommer bei den Red Devils Schluss. Der 33-jährige Däne kam in der vergangenen Saison zwar immerhin noch auf 35 Pflichtspiele, in der Planung von Ruben Amorim spielte er aber keine Rolle mehr.

Dennoch hat der zentrale Mittelfeldspieler auch im Herbst seiner Karriere noch große Lust und will sich laut der ‚Daily Mail‘ in einer europäischen Top-Liga beweisen. Konkret nennt die englische Tageszeitung den FC Burnley als möglichen Abnehmer.

Aber auch Vereine aus Spanien und Deutschland sollen Interesse am Spielgestalter haben. Kommt Eriksen also in die Bundesliga? Vereinsnamen nennt die ‚Daily Mail‘ in diesem Zusammenhang nicht.