Bayer-Stürmer fällt aus

Bayer Leverkusen muss vorerst ohne Angreifer Adam Hlozek auskommen. Wie der designierte Deutsche Meister mitteilt, hat sich der 21-jährige Tscheche beim gestrigen 1:0-Sieg bei Union Berlin eine Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen.

Ob Hlozek in der laufenden Saison nochmal zum Einsatz kommen wird, ist damit fraglich. Die Rückkehr in den Kader könnte drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen, so Bayer in seiner Mitteilung.