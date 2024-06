Vukotic wechselt nach Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 hat sich die Dienste von Aleksandar Vukotic gesichert. Nach Informationen von ‚Sky‘ wechselt der 28-Jährige vom Absteiger SV Wehen Wiesbaden ans Böllenfalltor. Der Innenverteidiger hat beim SVWW noch einen Vertrag bis 2025 und wird demzufolge Ablöse kosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Vukotics 2,01 Meter Körpergröße verstärken die Hessen ihre Defensive vor allem in Sachen Lufthoheit und Zweikampfstärke. Aber auch in der Offensive und bei Standards ist der serbische Hüne nicht zu unterschätzen, traf er in der abgelaufenen Saison zweimal nach Standards.