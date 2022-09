Militão-Verlängerung auf der Zielgeraden

Éder Militão wird zeitnah einen neuen Vertrag bei Real Madrid unterschreiben. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, besteht mit dem Verein aus der spanischen Hauptstadt eine mündliche Einigung über eine Ausdehnung des Kontrakts bis 2028. Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel wird auf eine Milliarde Euro taxiert.

Das aktuelle Arbeitspapier des Brasilianers läuft noch bis 2025. In den vergangenen zwei Spielzeiten entwickelte sich der Innenverteidiger zur absoluten Stammkraft bei den Königlichen und hatte am Champions League-Sieg in der vergangenen Saison große Anteile.