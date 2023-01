Bericht: Chelsea vor Silva-Verlängerung

Thiago Silva wird offenbar auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Chelsea tragen. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, steht der brasilianische Innenverteidiger vor der Verlängerung seines Vertrags. Das aktuelle Arbeitspapier würde zum Saisonende auslaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 38-Jährige ist der älteste Spieler im Chelsea-Kader, aber nach wie vor der gesetzte Abwehrchef. In der aktuellen Saison stand Silva in bislang 23 Pflichtspielen auf dem Platz. Seit 2020 ist er für die Blues aktiv.

Lese-Tipp

Einigung noch heute? Newcastle arbeitet an Gordon-Deal – Gerüchte um Ziyech

Chelsea ist in dieser Spielzeit einer der aktivsten Vereine auf dem Transfermarkt. Seit dem Sommer gab der Klub über 450 Millionen Euro für Neuzugänge aus – allein drei Innenverteidiger fanden ihren Weg an die Stamford Bridge. Dennoch führt offenbar auch in Zukunft kein Weg an Silva vorbei.