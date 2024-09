Causa Wanner: Völler macht DFB-Anhängern Hoffnung

Der DFB versucht weiterhin, Paul Wanner vom deutschen Nationalteam zu überzeugen. DFB-Sportdirektor Rudi Völler berichtete am gestrigen Samstagabend im aktuellen Sportstudio über einen engen Austausch mit dem 18-jährigen Ausnahmetalent vom FC Bayern: „Die Jugendtrainer unter der Aufsicht von unserem Nachwuchs-Chef Hannes Wolf haben den direkten Kontakt mit der Familie – natürlich auch mit ihm selbst. Wanner weiß, was er an Deutschland hat. Er spielt ja im Moment auch in der U20. Es ist enorm wichtig, dass wir so einen Spieler halten.“

Wanner ist im österreichischen Dornbirn geboren, besitzt aber auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine Entscheidung für sein künftiges Nationalteam hat der offensive Mittelfeldspieler noch nicht getroffen. Aktuell überzeugt Wanner mit hervorragenden Leistungen während seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim. Vier Tore und zwei Vorlagen stehen nach sechs Bundesligaeinsätzen für den 18-Jährigen bereits zu Buche.