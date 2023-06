Zurück in der Komfortzone: TSG holt Grillitsch

Florian Grillitsch ist zurück bei der TSG Hoffenheim. Wie der Bundesligist mitteilt, unterschreibt der österreichische Ballverteiler im Kraichgau einen Vertrag bis Sommer 2026. Der 27-Jährige ist ablösefrei, weil sein Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig aufgelöst wurde.

Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen sagt: „Grillo ist ein herausragender Fußballer, der mit seiner enormen Ballsicherheit, seinen technischen Fähigkeiten und seinem fantastischen Spielverständnis bereits in der Vergangenheit ein echter Unterschiedsspieler für uns war und auch in Zukunft sein kann.“

„Ich war in den vergangenen Wochen in der glücklichen Lage, eine Vielzahl an Optionen für meine sportliche Zukunft prüfen zu dürfen und ich habe mich ganz bewusst und aus voller Überzeugung für eine Rückkehr zur TSG entschieden. Der Kontakt zu vielen Menschen im Klub ist nie abgerissen und ich weiß genau, wofür die TSG steht und was es braucht, um hier erfolgreich Fußball zu spielen“, kommentiert Grillitsch seine Rückkehr.

Fünf Jahre lang spielte Grillitsch bei der TSG, ehe er im Sommer vergangenen Jahres auszog, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Doch der Poker verkam zur Posse – ein Klub nach dem anderen ließ sich von den Forderungen der Spielerseite abschrecken. Am Ende landete Grillitsch bei Ajax, wurde dort aber nicht glücklich und bestritt nur 18 Partien.